بوريل: الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط بدأت تُظهر مؤشرات "إرهاق"

رأى مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط بدأت تُظهر مؤشرات إرهاق، ويجب بذل مزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية".

ولفت بوريل، خلال زيارة إلى كاليفورنيا، الى أن "الغزيّين يموتون ويتضورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها"، معتبرا أن "ما يجري هو كارثة من صنع الإنسان"، مضيفاً "نحاول مع العرب الدفع قدما لكي نجعل حل الدولتين هذا واقعا".

وفي وقت سابق، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين، في خطوة عارضتها تسع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل والمجر وجمهوريّة التشيك والأرجنتين وبالاو وناورو وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة.

في حين، اعتبر بوريل بأن "التصويت أظهر انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي حول غزة، على عكس ما هي عليه الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى "أسباب تاريخية".

وأضاف "لكن هذا الأمر لا يعني أنه لا يتعين علينا أن نضطلع بمسؤولية أكبر لمجرد أننا فوضنا الولايات المتحدة البحث عن حل".