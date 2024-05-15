اعتقال جنرال روسي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلام حكومية روسية أمس أنه تم اعتقال جنرال روسي آخر رفيع المستوى عقب إقالة وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو وسط تحقيقات بشأن الفساد. وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء إن اللفتنانت جنرال يوري كوزنتسوف، رئيس مديرية شؤون الموظفين بوزارة الدفاع الروسية، متهم بارتكاب جريمة جنائية.

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