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عدن - ياسمين التهامي - هتندمي لو رميتها قشور البطاطس روعة في إزالة التجاعيد وتفتح البشرة وإزالة الهالات السوداء

تعد قشور البطاطس من مصدر هامة للبشرة فهي تعمل على تغذية الطبقة الخارجية للبشرة، وتخلصها من الحبوب والبثور السوداء المزعجة، وتعالج جفاف البشرة وتساعد على ترطيبها بشكل دائم، وهي رائعة للغاية في تنظيف المسام وطرد الدهون والبكتيريا المتراكمة داخلها، وتعمل على تهدئ التهيجات الجلدية التي تظهر على الوجه، وتزيل التجاعيد وتحارب الشيخوخة المبكرة، سوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل ماسك قشور البطاطس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد.مكونات عمل ماسك قشور البطاطس الرهيب

يتكون الماسك من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك قشور البطاطس السحري بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نحضر كبة الطعام ونضع بها قشور البطاطس ونفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة.

نقوم بوضع الخليط في طبق صغير ونضيف عليها باقي المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.قشور حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.فوائد قشور البطاطس للبشرة

تحتوي القشور على العديد من العناصر الهامة التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من التلف، وتساعد على إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة التي تظهر على الوجه نتيجة عوامل الطبيعة الضارة، كما تعمل على تنظيف المسام الضيقة وإخراج الدهون المتراكمة داخلها بشكل رائع وتجعل البشرة صافية وجميلة طول العمر، كما تعمل على إزالة التجاعيد وتحارب الشيخوخة المبكرة وتقضي على علامات تقدم العمر للأبد.ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي.

يترك الماسك على الوجه حتى يجف تماماً، بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

يفضل استخدام الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.