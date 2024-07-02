الامارات | نصائح ذهبية لموظفي العمل المكتبي.. للوقاية من متلازمة مزعجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب العيون بأن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بمتلازمة العين المكتبية (Office Eye Syndrome)، وذلك بسبب العمل طويلاً أمام شاشة الحاسوب، بالإضافة إلى الهواء الجاف الناتج عن مكيف الهواء أو جهاز التدفئة وارتداء عدسات لاصقة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة العين المكتبية تتمثل في جفاف العين والاحمرار والحرقان والحكة وزيادة إفرازات الدموع والحساسية للضوء وضبابية الرؤية.

وتشمل الأعراض الشعور بوجود جسم غريب في العين والشعور بالجرح أو الخدش في العين.

ويمكن مواجهة جفاف العين بواسطة قطرات عين مرطبة وشرب السوائل على نحو كاف، مع ارتداء نظارة طبية بدلاً من العدسات اللاصقة أثناء العمل على الشاشة.

ومن المهم أيضاً الرَمش بانتظام، وذلك بمعدل يتراوح من 10 إلى 15 مرة في الدقيقة. وينبغي أيضا تجنب تيارات الهواء، على سبيل المثال تجنب الجلوس بالقرب من المروحة أو مكيف الهواء.

ومن المفيد أيضاً اتباع قاعدة 20 – 20 - 20؛ حيث ينبغي كل 20 دقيقة النظر إلى الأشياء، التي تبعد 20 متراً على الأقل، لمدة 20 ثانية.