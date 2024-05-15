"سرايا القدس": أوقعنا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات شرق معسكر جباليا

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "أننا أوقعنا قوّة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا".

في هذا السياق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأمس، أعلنت الفصائل عن كمائن نوعية قتلت خلالها جنودًا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 28 عسكريًا في المعارك خلال الساعات الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل يومين توغلا جديدا شرق جباليا بعد أن قال إن حركة حماس تعيد ترتيب صفوفها بالمنطقة.