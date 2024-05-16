سيناتور أميركي: في حال قام حزب الله بهجوم واسع على اسرائيل بيروت قد تُدمر

اعلن السيناتور الأميركي لينزي غراهام، أنه "في حال قام حزب الله بهجوم واسع على اسرائيل بيروت قد تُدمر". وأضاف: "سنضربكم بشدة. وهذا ما أريد أن تعرفه إيران. إذا أطلقت العنان لحزب الله، فنحن قادمون إليها. أريد أن يعرف مصدر الشر أننا قادمون وسنرد، لذا فإن السبب الوحيد الذي أعتقد أن حزب الله لم يقم بهجوم واسع هو إنه يخشى أن ترد إسرائيل بقوة".

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