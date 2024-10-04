الجيش الإسرائيلي وجه إنذارًا للمتواجدين بمبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت

وجه الجيش الإسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في مبنى محدد في خارطة نشرها والواقع في منطقة الحدث والمباني المجاورة له.

وكرر الجيش الإسرائيلي مزاعمه بالقول: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب".

وطلب اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.