اكدت الخارجية الأميركية، اننا "ملتزمون بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات"، موضحة أننا "سنبقى عالقين في دوامة الحرب من دون خطة تعكس عملية سياسية في غزة بعد الحرب".
ورأت أنه "يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه"، موضحة أن "عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون خطأ".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية: يجب على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لإتاحة وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة وجنوبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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