بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه ورغم العقوبات المفروضة على روسيا، فإن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي احتياجات البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: "أود أن أؤكد أنه رغم العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد".

وقال الرئيس الروسي، إن شركات النفط والغاز نجحت في مقاومة القيود.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.