الدفاع الالمانية: هناك دول مستعدة لدعم تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وبلجيكا وليتوانيا، ستقوم بدعم تزويد أوكرانيا، بالمعدات والصواريخ كجزء من المبادرة الألمانية لـ"تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

واشارت في بيان، الى أن "العديد من الشركاء دعموا مبادرة الدفاع الجوي الألمانية، حيث ستقدم بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وكندا المساعدة المالية، وستقدم الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا المساعدة".

ولفتت الى ان "سوف تساعد رومانيا وبلجيكا وليتوانيا بالمعدات والصواريخ، وتريد لاتفيا الانضمام إلى مبادرة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".

وأعلنت ألمانيا مبادرة "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" في نيسان الماضي، داعية شركاءها إلى دعم أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية".