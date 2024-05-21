الأمم المتحدة تنكس العلم حدادًا لوفاة الرئيس الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - نكست الأمم المتحدة العلم، اليوم الثلاثاء حداداً على حادثة المروحية التي قتل على اثرها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه .

ووصلت جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى ومرافقوه إلى مطار العاصمة طهران، وكان في مقدمة مستقبلي الجثامين كبار رجال الدولة.

ولقى "رئيسى" مصرعه الأحد، بعد تحطم مروحية كانت تقله ورفاقه من المسئولين الإيرانيين فى منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران.

يتولى الآن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الرئاسة بشكل مؤقت، وكان أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.