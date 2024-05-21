8 صور من موقع الحادث.. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن ضحايا معدية أبو غالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، موقع حادث سقوط ميكروباص محمل بالعمالة من على متن معدية الرياح البحيري "معدية أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر لمحافظة المنوفية.

وقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خالص العزاء لأسر المتوفين داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تقديم خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطمأن محافظ الجيزة على الحالة الصحية للمصابين بعد أن تم نقلهم لمستشفيات أبو غالب ووردان ومبارك المركزي لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلّف محافظ الجيزة، مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم أوجه الدعم لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم ومساعدتهم.

وتابع اللواء أحمد راشد، ميدانيًا جهود قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورجال الشرطة وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة، مؤكدًا أنه جار مواصلة جهود الإنقاذ.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه فور تلقي بلاغ وقوع حادث السقوط للميكروباص تم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث.

رافق المحافظ، خلال معاينته موقع الحادث، اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والدكتور خالد عبد الغني، مدير مديرية الشئون الصحية، ومحمد كمال، مدير مديرية الشئون الصحية، وممثلي مرفق الحماية المدنية ورجال الشرطة.