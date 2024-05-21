طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض أمام المدرسة في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تعدى طالب بالصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على زميله بالمدرسة عقب خروجهما من أداء امتحانات نهاية العام في مادة الأحياء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا، بتحرير هند رمضان، ربة منزل، محضر بقسم شرطة كفرالزيات تفيد فيه بتعرض نجلها "أمين. م" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية بنين بكفرالزيات، للضرب بواسطة سلاح أبيض من قبل أحد زملائه بالمدرسة عقب خروجه من أداء امتحان مادة الأحياء.

وبسؤال الطالب المجني عليه أكد عدم صداقته َمع الطالب الذي تعدى عليه بسلاح أبيض، وأنه قبل بداية الامتحان رفض طلب زميله بمساعدته بالإمساك بأحد الطلاب بالمدرسة، وعقب الامتحان أحدث به الإصابة وفر هاربًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.