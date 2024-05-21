قاسم هاشم شكر وزارة الاتصالات و"الفا" و"تاتش" على تأمين المازوت لمحطات الخلوي في شبعا والعرقوب

شكر عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح اليوم، وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي "الفا" و"تاتش" على "تجاوبهم مع المساعي والجهد الذي بذلناه مع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لتأمين مادة المازوت لمحطات الخليوي في شبعا والعرقوب، بعد توقفها لأيام عدة"، آملا ان "تبقى الخدمات العامة مؤمنة في المناطق الجنوبية الحدودية، لأن ابناء هذه المنطقة يدفعون الضريبة عن كل الوطن وحقهم على دولتهم ومؤسساتها تقديم الخدمات الحياتية اليومية".

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