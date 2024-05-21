جمعية "الأرض": سحب ترخيص مشروع سياحي في حامات هو انتصارلمصلحة البيئة في لبنان واستدامتها

لفتت جمعية "الأرض - لبنان"، في بيان، أنه "على أثر الشكوى التي تقدمت بها إلى وزارة البيئة تحت رقم ٣٠/ب/ش، صدر قرار عن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يطلب فيه من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية سحب التراخيص المعطاة إلى أصحاب مشروع سياحي على العقار رقم ١٥٥٨ - حامات قضاء البترون بدأ تنفيذه من دون إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي. كما طلب من بلديّ حامات وقف الأعمال بشكل تام".

وأشارت الجمعية، إلى أن "قوى الأمن الداخلي كانت أزالت الحائط، الذي حجب منظر البحر وأعاق الولوج الحر إلى الشاطئ فوراً إثر الشكوى التي تقدمت بها"، معتبرةً أن "هذا الانتصار يأتي كثمرة للتعاون المسؤول بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأمنية لما فيه مصلحة البيئة في لبنان واستدامتها".