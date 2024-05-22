رئيس الجزائر يجتمع بقادة الأحزاب السياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي. يأتي اللقاء غير المعلن قبل نحو 3 أشهر ونصف الشهر، على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع، إلا أن بعض المصادر أدرجته ضمن مساعي تعزيز الاجماع الوطني.

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