منع المساعدات البريطانية من دخول غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة معنية بالمراقبة على المساعدات التنموية إن المساعدات البريطانية ما زالت ممنوعة من دخول غزة، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة. وقالت اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات «إن المملكة المتحدة التزمت بدفع مبلغ إضافي يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني (89 مليون دولار)، لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب، وأجرت مناقشات دبلوماسية على مستويات رفيعة، من أجل السعي لتشجيع إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يخضع قوافل المساعدات لعمليات تفتيش شاملة عند المعابر البرية، لمنع تسليم المواد ذات الاستخدام المزدوج».

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