النشرة: مسيرة اسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب.

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