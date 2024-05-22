خامنئي خلال استقباله هنية: سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني

أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي خلال استقباله رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية، أن "مقاومة أهل غزة أثارت إعجاب العالم ومن كان يصدق أن جامعات الولايات المتحدة ستقف يوماً لصالح فلسطين".

ورأى هنية أن "أهل غزة وهم فئة قليلة غلبوا الفئة الكبيرة وهي الولايات المتحدة و"الناتو" وبريطانيا ودول أخرى"، مشددا على انه "سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني وسنرى اليوم الذي تقوم فيه فلسطين من البحر إلى النهر".

يذكر ان هنية حضر الى طهران على رأس وفد من حماس لتقديم واجب العزاء.