أكد مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي خلال استقباله رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية، أن "مقاومة أهل غزة أثارت إعجاب العالم ومن كان يصدق أن جامعات الولايات المتحدة ستقف يوماً لصالح فلسطين".
ورأى هنية أن "أهل غزة وهم فئة قليلة غلبوا الفئة الكبيرة وهي الولايات المتحدة و"الناتو" وبريطانيا ودول أخرى"، مشددا على انه "سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني وسنرى اليوم الذي تقوم فيه فلسطين من البحر إلى النهر".
يذكر ان هنية حضر الى طهران على رأس وفد من حماس لتقديم واجب العزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي خلال استقباله هنية: سيتحقق الوعد الإلهي بالقضاء على الكيان الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.