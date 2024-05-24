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عاجل.. محكمة العدل الدولية: على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين

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ياسر رشاد - القاهرة -  انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال رئيس محكمة العدل الدولية: ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب أفريقيا.

 وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين.

 وأشار إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، لافتًا إلى أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرًا وأدى لموجة نزوح أخرى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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