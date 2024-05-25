شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا: سفيرتنا في إسرائيل تتعرض لمعاملة "غير مقبولة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن توبيخ إسرائيل للسفيرة الايرلندية "غير مقبول على الإطلاق".

جاءت تصريحات مارتن، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، بعد استدعاء السفيرة سونيا ماكجينيس إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتوبيخها بسبب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

وبعد الاستدعاء، عرضت إسرائيل على ماكجينيس لقطات لحركة حماس زعمت إسرائيل أنه تم تصويرها في 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن مارتن قوله يوم الجمعة: "أجد أن هذا غير مقبول على الإطلاق وليس طريقة لائقة لمعاملة دبلوماسيين وبعيدًا عن أسلوب تعامل أي دولة مع الدبلوماسيين".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت أيرلندا اعترافها بدولة فلسطين في خطوة مشتركة مع النرويج وأسبانيا.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسميا في الدول الثلاث يوم الثلاثاء المقبل.

وردًا على هذا القرار، حذرت إسرائيل من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة".