شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما يتعلق بالمعاشات.. السويسريون يرفضون استفتاءين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الناخبون السويسريون استفتاءين اليوم الأحد، أحدهما حول توسيع الحفاظ على الطبيعة والآخر حول إصلاح جزئي لمعاشات التقاعد.

وأظهرت الأرقام أن 63% من المواطنين صوتوا ضد اقتراح يهدف إلى مطالبة الحكومة الاتحادية والكانتونات بحماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي للبلاد بشكل أفضل. التنوع البيولوجي وكان من المقرر أن يتاح المزيد من المناطق والأموال للحفاظ على التنوع البيولوجي بموجب الخطة.

وقال لوكاس جولدر من معهد الأبحاث السويسري للتليفزيون، إن أولئك الذين صوتوا لم يعتبروا أن مشكلة التنوع البيولوجي هي مشكلة عاجلة.

وكان معارضو المبادرة قد أكدوا أن المقترح سيقيد بدرجة كبيرة إنتاج الغذاء، إذ إن 30% من مناطق سويسرا ستكون خارج نطاق الاستخدام بشكل فعلي. خطة حكومية لإصلاح صناديق المعاشات كما رفض الناخبون خطة حكومية لإصلاح صناديق المعاشات بالشركات، فيما تعد ثاني مرة تشهد رفض مقترح يهدف للعمل على تكييف نظام التقاعد في البلاد مع التركيبة السكانية المتغيرة.

وأظهرت البيانات أن ثلث الناخبين فقط صوتوا لصالح المقترح الذي يهدف لزيادة خصومات الأجور، وتقليص مدفوعات التقاعد من أجل التكيف مع ارتفاع متوسط الأعمار.

كما تضمن الإصلاح تصورا لرفع الأجور لمنخفض الدخل. وكان البرلمان قد صدق على المقترح، ولكن النقابات جمعت أكثر من 50 ألف توقيع لرفضه في الاستفتاء، إذ قالت إن الخطة تعد خداعًا لأن العاملين سوف يدفعون أكثر مما سوف يحصلون عليه.