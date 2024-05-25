مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عن مقتل شخصين وأصيب 10 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف قرية في مقاطعة بيلغورود.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان، اليوم السبت إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود باستخدام الصواريخ العنقودية، ولقي شخصان حتفهما، وأصيب 10 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه بعد سقوط القذيفة، اشتعلت النيران في مبنى سكني، ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

الدفاع الروسية تحيد 1500 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد نحو 1500 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة .

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 الساعة الماضية اوردته وكالة "سبوتنك" ، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد هجومين مضادين بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 220 عسكريًا".

وأضافت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 عسكريين"، منوهة بأن "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 475 جنديا".

وأشارت إلى أن "مجموعة قوات "المركز" صدت 3 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 410 عسكريين".

وأكدت الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، كما هزمت فرق من قوات مجموعة "دنيبر" تشكيلات عسكرية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 50 عسكريًا".



