شكرا لقرائتكم خبر عن "العربي لحقوق الإنسان": قرارات العدل الدولية تعد انتصارا للرؤية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، إن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتى تقضى بالوقف الفورى للهجوم العسكرى الإسرائيلى والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها دون عوائق، تأكيد جديد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تلك القرارات تعد انتصارا للرؤية المصرية المتكاملة التى طرحتها منذ بداية العدوان، وإعلان مصر أيضا رفض اقتحام إسرائيل رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها، مشيرا إلى أن هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى فى نضاله المستمر من أجل الحرية.



ولفت عبد الجواد أحمد إلى أن إلزام إسرائيل بفتح معبر رفح الفلسطينى انتصار للمبادئ الإنسانية التى لا تعرف قوات الاحتلال الإسرائيلى عنها شيء، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل تطورا قانونيا و دبلوماسيا مهما فى سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية.