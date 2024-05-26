شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,3 درجة يضرب قبالة أرخبيل فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 9,23 بالتوقيت المحلي (22,23 ت غ السبت) على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالى 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل بورت فيلا.

ولم يتم إطلاق تحذير من خطر حصول موجات مد بحري عالية (تسونامي)، كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.