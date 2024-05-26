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سيول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين سيعقدون اجتماع قمة في سيول اليوم وغداً، لاستئناف محادثاتهم الثلاثية لأول مرة منذ خمس سنوات؛ إذ كانت آخر قمة عقدها الزعماء الثلاثة عام 2019.

وذكرت الوكالة، أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سيعقد اجتماعات ثنائية متعاقبة مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في المكتب الرئاسي في وقت لاحق من اليوم الأحد، وسيعقد جلسة محادثات ثلاثية مع الزعيمين يوم غد الاثنين.

ومن المتوقع أيضاً أن يبحث الزعماء سبل التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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