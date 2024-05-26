وزير الخارجية الأيرلندي يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي حول غزة

ياسر رشاد - القاهرة - توجه وزير خارجية ودفاع أيرلندا مايكل مارتن اليوم الأحد إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بحضور وزراء خارجية بعض الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول حرب غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية ، في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة ، أن الاجتماع الذي سينعقد غدًا في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل سيناقش آليات تنفيذ حل الدولتين.

وأفاد البيان بأن المملكة العربية السعودية والنرويج ستعقدان اجتماعا على هامش اجتماع المجلس الأوروبي مساء اليوم بحضور أكثر من 40 مشاركًا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

ووفقا للبيان ، ستركز محادثات اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أيضا على حرب روسيا وأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وجورجيا، وستتضمن المزيد من المناقشات مع وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية أوكرانيا.

وصرح مارتن بأن هذه المناقشات الدولية تأتي بعد قرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين حيث توفر فرصة لتنسيق الجهود .. معربا عن تطلعه لمناقشة رؤية السلام العربي مع الدول التي تعمل عليها.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف إسرائيل للأعمال العسكرية في رفح..قال وزير خارجية أيرلندا : "إن هذا القرار له أهمية كبيرة ويؤكد خطورة الوضع في غزة ؛ لأنه من غير المعقول وغير المقبول أن تستمر العملية في رفح ، ويجب أن تتوقف على الفور".

وفيما يتعلق بأوكرانيا..أوضح مارتن أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سيواصل مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، خاصة وأن الوضع هناك لايزال يثير قلقا بالغا ، ومن المهم مواصلة اتخاذ القرارات.

ورأى أن قمة السلام بين روسيا وأوكرانيا والتي ستعقد في سويسرا تعد حدثًا مهما وفرصة للمجتمع الدولي لمناقشة كيفية دعم عملية السلام المستقبلية..قائلا:"لقد شاركنا بنشاط للتشجيع على المشاركة الواسعة في القمة، وتعد اجتماعاتي اليوم وغدًا فرصة مهمة أخرى للقيام بذلك".

مسئول فلسطيني: قوات الاحتلال ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على غزة

أكد المستشار الأول بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة الدكتور رزق الزعانين اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت أكثر من 77 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل 4 قنابل نووية، خلال عدوانها الأخير المستمر على القطاع غزة.

وقال الزعانين - في كلمته خلال الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أيضا أكثر من 3200 مجزرة جماعية، وقتلت أكتر من 35 ألف شهيد، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، وأكثر من 10000 امرأة فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بهدف التهجير؛ حيث دمرت كل مراكز الرعاية الأولية، من بينها الإسعاف والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والبني التحتية..مشيرا إلى أن التدمير طال المساجد حيث تم تدمير أكثر من 800 مسجد.

وأشار الزعانين إلى أن قوات الاحتلال دمرت أيضا المقرات الحكومية ومراكز الإيواء وخزانات المياه والبني التحتية، كما قامت باعتقال أكثر من 5000 فلسطيني في قطاع غزة لا يُعلم عنهم أي شيء حتى الآن.