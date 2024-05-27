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عاجل.. قاعدة ميرون الجوية تحترق بـ 50 صاروخًا تابع لحزب الله بعد مجزرة رفح

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخًا على قاعدة ميرون الجوية شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر في المقاومة بأن صواريخ ثقيلة تضرب قاعدة ميرون الإسرائيلية شمال الأراضي المحتلة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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