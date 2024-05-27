صفقة متوقعة بين حزب الله وإسرائيل في اليوم التالي للحرب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن صفقة من الممكن أن تعقد بين إسرائيل وحزب الله بمجرد وقف القتال في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم: "نأمل في التوصل إلى اتفاق مع حزب الله يتراجع بموجبه عن الحدود مع إسرائيل بمجرد توقف القتال في غزة".

وبحسب المسؤولين فإن "هذه الصفقة قد تعني تحريك حزب الله لقواته لمسافة تصل إلى 10 أميال (حوالي 16 كم) شمال الحدود مع قيام الجيش اللبناني بملء الفراغ".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن "الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية".

وأضافت أن "التدريبات تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات وعمل مقرات للقيادة".

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.