إطلاق شارة البدء لانطلاق فعاليات ختام مارثون سباقات الهجن 2024 بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد حماد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي والعربي والدولي للهجن، انطلاق فعاليات ختام ماراثون سباقات الهجن لموسم 2024 بمضمار الهجن الدولي في شرم الشيخ. حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

بدأت الفعاليات باستعراضات فنية لفرقة الطور للفنون الشعبية، ثم انطلق الشوط الأول الذي فازت به قبيلة الحويطات. وأوضح اللواء خالد فودة أن مضمار شرم الشيخ للهجن يعد مضمارًا متكاملًا يجري فيه رعاية الهجن وتقديم الدعم الطبي والتغذية المناسبة، بالإضافة إلى الدعم الفني من خلال التدريبات استعدادًا للسباقات الدولية والمحلية.

وأشار المحافظ إلى أن المضمار، الذي أُنشئ على مراحل حتى وصل إلى هذا المستوى العالمي، يشهد أعمال تطوير مستمرة. وأكد أن الخطوة المقبلة هي الاستثمار في هذا المجال، إذ من المقرر إقامة مهرجان عالمي للتحمل والقوة ومهرجان عربي للهجن بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن منطقة الهجن تحولت من منطقة صحراوية إلى منتجع رياضي متكامل لإحياء التراث السيناوي، مشيرًا إلى أن رياضة الهجن أصبحت جزءًا من التراث الذي عهدت القبائل البدوية على إقامته. وأكد أن الهجن تعد رياضة جديدة في الثقافة الرياضية، وساهمت في الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

انطلق السباق بمشاركة سبع قبائل هي "المزينة، الحيوات، الحويطات، الترابين، العليقات، البياضة، وأولاد سعيد"، من خمس محافظات هي "الإسماعيلية، السويس، سوهاج، شمال سيناء، وجنوب سيناء"، بإجمالي 200 جمل. ورُصدت جوائز بقيمة 400 ألف جنيه لهذا السباق، الذي تضمن 15 شوطًا لمسافات 2 و4 و6 كيلومترات.