3 جثث ومصابان في حادث مروع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم ويصارع اثنان الموت في حادث تصادم مروع أعلى الطريق السياحي بالجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مدير إدارة مرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي التي تحولت إلى قطعة خردة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص -شابان وموظف بإحدى الجهات عمره 46 سنة- فيما أصيب شابان نقلا إلى مستشفى الهرم.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع إيداع جثمان الضحايا ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.