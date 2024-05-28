بسبب 100 جنيه.. محاكمة متهم بقتل صديقه في التجمع أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 أغسطس المقبل، لنظر محاكمة متهم بقتل صديقه، بسبب خلافات بينهما على 100 جنيه في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغني العنتبلي وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل صديقه بـ 4 طعنات، بسبب الخلاف على 100 جنيه.

أوضحت التحقيقات أن المجني عليه طلب مبلغ 100 جينه من المتهم، وبعدها طالبه أن ينتظر لحين تحصله على راتبه الشهري كي يُسدد له مستحقاته، إلا أن المتهم رفض الانتظار وباغته بـ 4 طعنات بالجسد ليسقط الضحية مفارقًا الحياة.