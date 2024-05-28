بالتنسيق مع قطر وأمريكا.. مصدر رفيع المستوى: مصر تسعى لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المصدر أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ السابع من مايو الجاري.

وأكد المصدر أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة.