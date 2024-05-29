البيت الابيض اكد معارضة واشنطن شن ضربات أوكرانية على أراضي روسيا بأسلحة أميركية

رفض البيت الأبيض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفع قيود مفروضة على استخدام كييف أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة لضرب أراض روسية.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مؤتمر صحافي، بانه "لا تغيير في سياستنا في هذه المرحلة. إن استخدام أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة لتوجيه ضربات داخل روسيا أمر لا نشجّعه ولا نسمح به".

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "عواقب خطيرة" إذا أعطت الدول الغربية موافقتها لأوكرانيا على استخدام اسلحتها لضرب الأراضي الروسية، في حين دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحييد" القواعد العسكرية الروسية التي تنطلق منها الصواريخ على أوكرانيا.