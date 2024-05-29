الاف الأشخاص تظاهروا في باريس احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح

افادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الاف الأشخاص تظاهروا ، في باريس لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة".

واشارت الى ان "ساحة الجمهورية في وسط العاصمة اكتظت بالناس، كما وُضعت الأعلام الفلسطينية على التمثال الموجود في وسطها مع لافتة كبيرة تحمل عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية".

من جهته، رفع الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام شعار "أيها اليهود ومناهضو الصهيونية، نحن مع حقوق متساوية". وهتف المتظاهرون "إسرائيل قاتلة وماكرون متواطئ" و"كلنا أطفال غزة" و"إسرائيل تقتل أطفال فلسطين".