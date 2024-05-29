البيت الأبيض: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل لن يكون صائبا

اعلن البيت الأبيض إنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريح لصحافيين، "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا"، بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونغرس أنهم سيدفعون باتّجاه اتّخاذ تدابير ضد المحكمة ومقرها في لاهاي.

وراى إن واشنطن لم تشهد أي شيء في هجمات إسرائيل العسكرية في رفح منذ يوم الأحد يستدعي سحب المساعدات العسكرية الأميركية.