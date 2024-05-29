شهداء وجرحي في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال والمدفعية الاسرائيلية على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال أيضًا مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع، وفقًا لـ"وفا".

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 236 من العدوان، أفاد مراسلنا بسقوط شهداء وجرحى بقصف الاحتلال استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 مواطنين وجرى نقلهم الى مستشفى العودة في المخيم وسط قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

كما شنت طائرات حربية تابعة للاحتلال غارات جوية على مناطق متفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة، منزلاً لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.