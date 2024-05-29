الخليج الإماراتية: موقف واشنطن من مجزرة رفح يمثل قمة الانحراف الأخلاقي والسياسي

أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن لا قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، ولا طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، ولا دعوات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار (برغم الفيتو الأميركي)، ولا تأييد 143 دولة انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، ولا قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا التظاهرات العارمة في مختلف عواصم ومدن العالم ضد المجازر الإسرائيلية، كلها لم تردع إسرائيل ولا أجبرتها على وقف حرب الإبادة، بل ردت بإعلان تحديها لكل العالم، بالمضي في حربها وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضحت أنه بالنسبة الى إسرائيل، القتل هو واجب، لا فرق بين مدني وغير مدني، الكل يمثلون أهدافاً مشروعة، والتبرير جاهز هو "حق الدفاع عن النفس"، وهو ما يجد في واشنطن القبول والرضا والتأييد، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في تعليقه على المجزرة، أن لإسرائيل "الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس"، معتبرة أنه موقف يمثل قمة الانحراف الأخلاقي والسياسي لأنه يبرر قتل عشرات المدنيين بزعم وجود "اثنين من حماس".

واعتبرت أن إسرائيل دولة منبوذة، وعزلتها الدولية تتسع، وهي عصية على التدجين، لأنها تجد في قوة عظمى تأييداً ودعماً بلا حدود، لذلك هي "خارج هذا الكوكب" تنتهك القرارات والقوانين الدولية والإنسانية، ولا تجد من يعاقبها أو يحاسبها، وتواصل حرب الإبادة.