حددت وزارة الصناعة في بيان، "سعر مبيع طن الترابة السوداء بسبعة ملايين وثلاثماية واثنين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤ ولغاية الأربعاء ٥/٦/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة". ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7342000 ل.ل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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