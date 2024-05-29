عبدالله: محافظ جبل لبنان يمارس مهامه بخلفية وطنية بعيدا من العنصرية والشعبوية

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، في تصريح له ان "محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي يعمل بتوجيهات الحكومة والمجلس النيابي، متسلحا بمناقبيته وقيمه وانسانيته، متفاعلا مع ضميره، منسجما مع كونه عضوا في المجلس الشرعي الأعلى. وأنا واثق بأنه يمارس مهامه بخلفية وطنية، بعيدا من العنصرية والشعبوية التي ربما يمارسها بعض زملائه. فاقتضى التوضيح".

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