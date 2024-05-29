ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل"لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة"،ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزراء العدل القاضي هنري خوري، المالية يوسف خليل ، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي ، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، الاتصالات جوني القرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضى محمود مكية والمدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وبعد الاجتماع اشارت الرياشي الى انه :"تم التوافق خلال الاجتماع على اهمية التحول الرقمي وتطبيقه في لبنان، لانه يساعد كثيرا في موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، ولخصت للجنة الخطوات التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لمحاولة تطبيق درجات الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي ، وأول نشاط سيكون في 11و 12حزيران المقبل برعاية ميقاتي، وستعقد طاولة مستديرة لمناقشة اهم موضوعين بالنسبة لتطبيق التحوّل الرقمي وهما الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وقد توصلنا إلى هذه النتيجة بعد سلسلة من اللقاءات تعدت السنتين عقدت مع الوزارات والإدارات العامة المختصة لنرى ما هي اهم التحديات التي تواجهها الوزارات والإدارات وما هي المواضيع التي يمكن ان تساعدهم في عملهم. كما كانت مناسبة قدمت خلالها لدولة الرئيس "مشروع قانون الاطار التنظيمي للتحوّل الرقمي" وقد طلب ميقاتي ان يتم تعميمه على السادة الوزراء لبحثه ودراسته وعرضه في اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على العمل مع وزير العدل على مشروع قانون حماية البيانات على ان يتم تقديمه الى دولة الرئيس ليتم عرضه لاحقا على الوزراء، وبذلك نكون قد وضعنا الاسس العلمية لحوكمة قطاع التحول الرقمي في البلد ومن خلاله نستطيع بناء المشاريع بشكل متتالي."

واستقبل ميقاتي المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.