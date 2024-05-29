لودريان يلتقي البطريرك الراعي في بكركي

وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والوفد المرافق الى الصرح البطريركي في بكركي . والتقاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

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