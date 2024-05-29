سامي الجميل بعد لقائه لودريان: سنتعاطى بإيجابية مع كل الطروحات لكننا لن نسلم البلد لحزب الله

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل "أننا سنتعاطى بإيجابية مع كل الطروحات لكننا لن نستسلم أو نسلم البلد لحزب الله".

واوضح الجميل بعد لقائه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغروفي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: "كانت جولة مريحة أكدنا له فيها إصرار حزب الكتائب على انتخاب رئيس بأسرع وقت واستعدادنا لتسهيل هذه المهمة والمساعدة باتجاه انتخاب رئيس وفي الوقت نفسه حذرناه من بعض المطبّات التي يمكن أن تكون في طور التحضير، على أمل أن يؤمن الضمانات اللازمة لنطمئن للمسار".

وأوضح الجميّل" أن الضمانات تتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى: أن ليس المهم شكل الحوار والمناقشات بل هل هناك التزام من الرئيس بري بالدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار؟ او إذا اختلفنا بالحوار لا تنعقد جلسة؟ لأنهم يتحدثون عن جلسة مشاورات وبعدها جلسة انتخاب، فهل جلسة الانتخاب مرتبطة بالنتائج الإيجابية وبالاتفاق بالمشاورات أم انها بمعزل عن الاتفاق؟ وأردف: "نريد ضمانة بأن تكون الجلسة الانتخابية المفتوحة بمعزل عن الاتفاق على اسم الرئيس".

أضاف :"أما الضمانة الثانية أضاف الجميّل فتتمثل بحضور نواب الممانعة الجلسة، لأن بري يمكن أن يدعو لجلسة يقاطعها النواب ولا يؤمّنون النصاب وعمليًا نكون عدنا الى نقطة الصفر".

وتابع رئيس الكتائب: " أعتقد ان من الواضح للوزير لودريان وبالنسبة لمن يتعاطى بهذا الملف ونأمل أن تكون واضحة لحزب الله أن الاسم الذي سينتج عن هذه العملية يجب أن يكون حياديًا إذ لا مكان لأن يفرض أحد رئيسًا على اللبنانيين، وانطلاقا من هنا نحن إيجابيون بكل ما يطرح علينا، وسنتعاطى بإيجابية ونحصل على الضمانات اللازمة للمضي قدمًا.

وكرر الجميّل: "أقول هذا للوزير لودريان أو ليعرف المجتمع الدولي او اللبناني اننا جاهزون للتعاطي بإيجابية، لكننا لن نستسلم او نسلم البلد لحزب الله، فنحن صلبون بموقفنا ولن نسمح أن تكون الدولة في السنوات الست المقبلة جزءا من محور إيران وحلفائها ونصبح جزءًا من محور ممانع تحت العقوبات والحصار ومنغلق على نفسه وغير قادر على الانفتاح على العالم ولا يسهّل حياة اللبنانيين".

وشدد الجميّل على أن المؤسسات لا تستقيم من دون رئيس ومؤسسات فاعلة ونحن حريصون على عدم تسليم لبنان الى محور دمّر البلد وما زال يدمّره.

يشار إلى ان اللقاء حضره النواب: سليم الصايغ نديم الجميّل والياس حنكش عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله .