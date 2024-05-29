افرام بعد الاجتماع بلودريان: معطيات رئاسيّة جدّية تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في الجنوب وغزّة

أشار النائب نعمة افرام، بعد اجتماعه مع "اللقاء النيابيّ المستقل" في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان، الى أن "اللقاء كان بناءً مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع "حزب الله" والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزّة".

ولفت افرام، الى أن "لودريان عرض أنّ الفريقين مستعدّان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفيّة إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول كيفيّة تسهيل مواكبة ومتابعة تطوّر التشاور لكلّ الافرقاء، للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء".

وأضاف "تطرّقنا أيضاً إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثّلي الكتل النيابيّة والنواب المستقلين، وبرأيي المتواضع هذه المرة لن تكمن الشياطين في التفاصيل بل بالنوايا ...فحسب نواياكم ترزقون".