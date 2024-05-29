اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح له رداً على بيان رئيس حزب القوات سمير جعجع حول مبلغ التعويضات الذي خصصته الحكومة للجنوبيين، الى انه "حتماً ما أفصح صاحب مشروع "حالات حتماً" عندما يحاضر في "العمل الدولاتي الصحيح"، شفى الله "حكيماً "من الخيارات الخاطئة، وحمى الله الجنوب وأهله ومجلسه من أمراض العمالة المستعصية".

كانت هذه تفاصيل خبر خريس ردا على جعجع حول مبلغ التعويضات الذي خصصته الحكومة للجنوبيين: شفى الله "حكيماً "من الخيارات الخاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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