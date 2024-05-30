قائد أنصار الله: إجمالي السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد بلغت 129

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، إنه في هذا الأسبوع العمليات بلغت 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف في كلمته حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية، أن العمليات مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر كمًا وكيفًا.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

- عمليات اليمن هذا الأسبوع نفذت بـ27 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا ومسيّرة .

- 10 من عملياتنا استهدفت 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وسفن تابعة لشركات كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

- شهد العالم بأسره الجريمة الفظيعة المتعمدة التي استهدف بها العدو الإسرائيلي النازحين المدنيين في رفح.

- المنطقة المستهدفة في رفح كان قد أعلنها العدو سابقا منطقة آمنة، وتم استهداف النازحين فيها وهم نيام بسبع قنابل أمريكية تزن الواحدة منها ما يقارب الطن.

- معظم الضحايا النازحين هم الأطفال والنساء، تمزقت وتفحمت أجسادهم بنيران تلك القنابل وفصلت رؤوسهم عن أجسادهم.

- بإسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية في أجواء محافظة مأرب تصبح عدد الطائرات التي أسقطت خلال هذه الفترة 6 طائرات.

- إجمالي عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد إلى 129 سفينة وهذا عدد كبير.

- ليس هناك تراجع في مستوى عملياتنا، بل تراجع في حركة الملاحة وحركة السفن من الجانب الأمريكي والبريطاني وشبه انعدام للحركة الإسرائيلية.

- تأثير عملياتنا على الاقتصاد الإسرائيلي انعكس على الموازنات، وكلما تأثر الوضع الاقتصادي يحدث تراجع في الجوانب المالية.

- هناك تأثير لعملياتنا على ارتفاع الأسعار لدى العدو الإسرائيلي طال حتى المواد الغذائية.