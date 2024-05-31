سلطات أوكرانيا: ثلاثة قتلى و16 جريحاً في قصف روسي على خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح في قصف روسي على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في وقت تشن فيه هجمات أوكرانية على مناطق روسية حدودية.

وذكر حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف في أنّ الجيش الروسي "لجأ مجدّداً إلى تكتيك الضربة المزدوجة بينما كان الأطباء والمسعفون وقوات الأمن منتشرين في مكان" الضربة الأولى، مشيراً إلى أنّ القصف "استهدف حصراً منشآت مدنية" وقد أوقع في حصيلة أولية "ثلاثة قتلى و16 جريحاً".

وبحسب الحاكم فإنّ القصف طال منطقة نوفوبافارسكي وتمّ بواسطة صاروخين من طراز إس-300.

وروسيا التي شنّت هجوماً في هذه المنطقة في أوائل أيار تحرز تقدما ميدانياً في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات.