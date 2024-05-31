10 أكواب مياه وتمر وخس.. أشياء تجنب الحجاج الإرهاق والجفاف في الجو الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، المركز القومى للبحوث، إنه فى ظل هذه الأيام المباركة يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى السفر لأداء فريضة الحج.

وأضافت بسيوني، خلال مقالة بحثية، أنه تعد التغذية السليمة جزءا أساسيا وهاما حيث أن فريضة الحج تتطلب كثيرا من الجهد وتجعل الحاج أكثر عرضة للإرهاق والإجهاد وكذلك الجفاف وأيضا تمد الحاج بالطاقة والنشاط وتساهم فى الوقاية من الأمراض التى قد تصيبه خلال فترة الحج و تمنعه من القيام بفريضة الحج.

ونصحت الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، خلال فترة الحج ينصح بالاهتمام بشرب 8- 10 أكواب ماء فى اليوم وتناول الخضروات والفاكهة الطبيعية الغنية بالماء مثل الخيار والخس والبطيخ وكذلك الاهتمام بشرب العصائر الطبيعية قليلة السكر وذلك للوقاية من الجفاف الناتج من الجو الحار.

وأكدت أنه يجب الحرص على تناول وجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد لتجنب التخمة و كذلك تجنب هبوط سكر الدم نتيجة المجهود المبذول.

وأشارت إلى أن التمر من الفواكة الهامة بالنسبة للحاج لأنه غني بالسكريات المفيدة، ويجب التأكد من سلامة وصلاحية الأطعمة المعلبة.