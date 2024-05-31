الجيش الروسي أعلن السيطرة على 880 كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا منذ بداية العام

أعلن وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، أن "الجيش الروسي سيطر على 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2024"، لافتا الى إن "التقدم يتحقق في كل الاتجاهات التكتيكية. بالإجمال، وقعت 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي تحت سيطرة الجيش الروسي خلال هذا العام".

واشار الى ان "روسيا أرغمت القوات الأوكرانية على التراجع مسافة 8 إلى 9 كيلومترات داخل منطقة خاركيف (شمال شرق) إثر هجوم بري مفاجئ عبر الحدود في 10 أيار"، مضيفا "بفضل شجاعة واحترافية جنودنا، تم تحرير 28 قرية هذا الشهر".

واعلنت موسكو منذ أشهر السيطرة على قرى وبلدات خصوصاً في شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي حيث بدأت في 10 أيار هجوماً برياً في خاركيف. ودفع هذا الهجوم القوات الأوكرانية لإرسال تعزيزات الى المنطقة، ما يهدّد بخسارتها مناطق أخرى على الجبهة.

ويعاني الجيش الأوكراني من نقص في العديد والذخيرة، علماً بأن واشنطن أقرت الشهر الماضي مساعدة جديدة لكييف بقيمة 61 مليار دولار بعد أشهر من التجاذبات في الكونغرس الأميركي.