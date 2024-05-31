"حزب الله": استهدفنا بصواريخ بركان ثقيلة ثكنة برانيت ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتدءات الإسرائيلية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
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